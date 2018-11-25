Массовое ДТП произошло под Кемерово, есть пострадавшие

Кемерово, , 13:13 — REGNUM Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошли на участке автодороги «Кемерово — Лесная Поляна». Об этом 25 ноября сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Оба ДТП произошли около 11:00 по местному времени, с разрывом в несколько минут на одном и том же участке автотрассы. Сначала столкнулись два автомобиля, а потом ещё пять машин.

Медицинская помощь на месте была оказана четверым пострадавшим: трём взрослым и одному несовершеннолетнему.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции и экипажи ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии. По результатам работы будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством. По предварительным данным, водители автотранспортных средств не справились с управлением в результате сложных погодных условий.

Сообщается, что движение на данном участке трассы регулируют сотрудники ГИБДД. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.

Стоит отметить, что ГУ МЧС РФ по Кемеровской области накануне предупреждало об усилении ветра, осадках в виде дождя и мокрого снега, а также о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Автолюбителям было рекомендовано по возможности отказаться от дальних поездок, при передвижении по автодорогам соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров, учитывая снижение сцепления дорожного покрытия из-за гололедицы.