Три сотни российских туристов застряли на китайском острове Хайнань

Благовещенск, , 12:30 — REGNUM Почти три сотни российских туристов третий день не могут улететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск из-за поломки авиалайнера. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на авиакомпанию «ИрАэро».

Самолет данной авиакомпании должен был доставить российских туристов, отдыхавших на китайских курортах Хайнани, обратно в Россию. Однако у самолета сломался гидронасос и вылет пришлось отменить.

23 ноября авиакомпания заказала в Гонконге новый гидронасос, который должен был быть доставлен в Хайкоу 25 ноября. Но «ввиду человеческого фактора» этот насос вовремя не отправили. Теперь ожидается, что деталь прибудет в аэропорт позднее. На её установку понадобится до восьми часов.

Таким образом, ориентировочно, самолет с российскими туристами вылетит из Хайкоу в Хабаровск в 01:00 по местному времени 26 ноября.

Напомним, что самолет должен был отправиться в Россию 22 ноября.