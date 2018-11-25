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Три сотни российских туристов застряли на китайском острове Хайнань

Происшествия

Их самолет сломался

Три сотни российских туристов застряли на китайском острове Хайнань
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
В ожидании рейса

Благовещенск, 25 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Почти три сотни российских туристов третий день не могут улететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск из-за поломки авиалайнера. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на авиакомпанию «ИрАэро».

Самолет данной авиакомпании должен был доставить российских туристов, отдыхавших на китайских курортах Хайнани, обратно в Россию. Однако у самолета сломался гидронасос и вылет пришлось отменить.

23 ноября авиакомпания заказала в Гонконге новый гидронасос, который должен был быть доставлен в Хайкоу 25 ноября. Но «ввиду человеческого фактора» этот насос вовремя не отправили. Теперь ожидается, что деталь прибудет в аэропорт позднее. На её установку понадобится до восьми часов.

Таким образом, ориентировочно, самолет с российскими туристами вылетит из Хайкоу в Хабаровск в 01:00 по местному времени 26 ноября.

Напомним, что самолет должен был отправиться в Россию 22 ноября.

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Туризм
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