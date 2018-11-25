В Перми жители многоэтажного дома были эвакуированы из-за хлопка

Пермь, , 12:12 — REGNUM Хлопок неустановленного характера произошёл в одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Перми. Об этом 25 ноября сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о запахе дыма поступило в ГУ МЧС РФ в 07:50 по местному времени. По прибытии на место происшествия было установлено, что хлопок произошёл в одной из квартир девятиэтажного дома. В результате хлопка было повреждено остекление в квартире и межкомнатные перегородки. При этом жильцы квартиры на момент хлопка отсутствовали.

На место был вызван специалист, заведующий кафедры Пермского политехнического университета. После обследования жилых помещений здания, эксперт пришёл к заключению, что повреждений капитальных конструкций дома не произошло, угрозы обрушения дома нет.

Специалисты кинологической службы, обследовав жилой дом на наличие взрывчатых веществ, также не обнаружили никакой опасности для жителей дома.

После выездного заседания КЧС и ОПБ под руководством главы администрации Перми Дмитрия Самойлова, было принято решение о возвращении в жилой дом всех жильцов квартир, которые были предварительно эвакуированы на время обследования здания, кроме жильцов тех двух квартир, в которых произошли разрушения. Им будет предоставлено временное жильё в манёвренном фонде города.

На месте происшествия работали 23 единицы техники и 83 человека личного состава.

Администрация города заверила жителей, что повреждённые квартиры будут восстановлены. Причины хлопка устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем в одной из квартир жилого многоэтажного дома на юге Москвы. По предварительным данным, в квартире взорвался неисправный самогонный аппарат, которым пытались воспользоваться жильцы дома, находящиеся в алкогольном опьянении. В результате взрыва самогонщики получили травмы.

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