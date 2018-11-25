Землетрясение магнитудой до 4,3 произошло в Краснодарском крае

Краснодар, , 11:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в Северском районе Краснодарского края рано утром 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что первая информация о подземных толчках от жителей региона начала поступать на пульт Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в 02:15 мск.

По данным геофизической службы РАН города Обнинска, два толчка магнитудой до 4,3 были зафиксированы на территории Северского района в в 01:55 мск и 03:05 мск. Эпицентр толков располагался на глубине 10 километров.

Эвакуация населения сотрудниками МЧС не проводилась, но жителям рекомендовано временно покинуть жильё до уточнения сейсмологической обстановки. В Северском районе дежурит оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона по уточнению обстановки. Ситуация находится под контролем ЦУКС ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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