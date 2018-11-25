300 россиян не могут вылететь с китайского Хайнаня из-за поломки самолёта

Хайкоу, Китай, , 10:47 — REGNUM Около 300 российских туристов не могут вылететь из аэропорта Хайкоу китайского острова Хайнань в Хабаровск в связи с поломкой воздушного судна. Люди записали видеообращение к главе Российской Федерации Владимиру Путину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой посодействовать их скорейшей отправке домой. Туристы переживают, что у многих из них пропали «стыковочные» билеты и им придётся покупать их второй раз за свой счёт. Но в дирекции принимающей компании «Жемчужная река» (Хайнань) заверили, что людям не придётся нести дополнительных расходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Задержка вылета рейса №862 Хайкоу — Хабаровск произошла из-за поломки гидронасоса самолета, который был оперативно заказан 23 ноября в Гонконге. В Хайкоу он должен был быть доставлен 24 ноября. Сотрудники авиа-перевозчика, ИрАэро, к сожалению не получили в указанный срок нужную запчасть. Причиной послужил так называемый человеческий фактор — сотрудник ответственной за отправку гидронасоса службы в Лондоне не отправил деталь. В тот же день гидронасос был отправлен из Лондона в Гонконг, оттуда в Хайкоу. 25 ноября деталь доставлена на Хайнань. На её установку требуется не менее 8 часов. Ориентировочное время вылета группы туристов из Хайкоу в Хабаровск — 26 ноября, 01:00 по местному времени», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Жемчужная река» (Хайнань) Владислав Женжебир.

Как сообщили в дирекции компании, принимающей туристов, для вынужденно задержавшихся на острове пассажиров созданы все необходимые условия.

«На видео, которое записали туристы, содержится опасение, что людям придётся нести дополнительные расходы на билеты. Я могу заверить, что переживать им не о чем. Мы находимся с авиакомпанией ИрАвиа на связи 24 часа 7 дней в неделю. Авиакомпания заверила, что обязуется оплатить все расходы пассажирам до конечного пункта. Что касается условий пребывания пассажиров: мы постарались максимально скрасить вынужденное ожидание наших гостей. Сегодня для них бесплатно организована самая дорогая и интересная из нашего списка экскурсия в Сафари-парк, стоимость на одного человека для такого путешествия составляет $ 100, туристам, ожидающим вылета, она предоставлена бесплатно. Людям предоставлены комфортабельные номера в отелях, организовано трёхразовое горячее питание. Мы делаем всё возможное, чтобы наши туристы не чувствовали тревоги. Понятно, что люди переживают из-за опоздания рейса. Но уже скоро они будут дома. Приносим свои извинения», — добавил Владислав Женжебир.

Как сообщало ИА REGNUM, российские и не только туристы не впервые попадают в переделки и вынуждены дожидаться отправки домой по несколько дней. Например, в 2008 году люди не могли вылететь из аэропортов Таиланда в связи с беспорядками в стране.