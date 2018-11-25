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ДНР: Украинские боевики обстреляли из минометов поселок Ленинское

Происшествия

Обстрел производился с позиций украинских боевиков в районе населенного пункта Водяное

Донецк, 25 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  Украинские боевики утром 25 ноября обстреляли село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел производился с позиций украинских боевиков в районе населенного пункта Водяное, который оккупирован киевским режимом. Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм по району населенного пункта Ленинское.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры в результатет обстрела уточняется.

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Артобстрелы республик Донбасса
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