На Алтае из-за метели перекрыли движение по Чуйскому тракту

Горно-Алтайск, , 10:06 — REGNUM На Алтае дорожные службы перекрыли движение транспорта на Чуйском тракте в сторону Бийска из-за сильной метели и плохой видимости. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Сообщается, что на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией на участке с 213 по 345 км (от Новоалтайска до Бийска) ограничено движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за крайне плохой видимости.

Напомним, что на Алтае вторые сутки идет сильный снегопад. Видимость на дорогах ограничена из-за метели, а при порывах ветра она становится нулевой. Скорость ветра достигает 16 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.