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На Алтае из-за метели перекрыли движение по Чуйскому тракту

Происшествия

Сильный снегопад идет на Алтае второй день подряд

На Алтае из-за метели перекрыли движение по Чуйскому тракту
Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Горно-Алтайск, 25 ноября 2018, 10:06 — REGNUM  На Алтае дорожные службы перекрыли движение транспорта на Чуйском тракте в сторону Бийска из-за сильной метели и плохой видимости. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Сообщается, что на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией на участке с 213 по 345 км (от Новоалтайска до Бийска) ограничено движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за крайне плохой видимости.

Напомним, что на Алтае вторые сутки идет сильный снегопад. Видимость на дорогах ограничена из-за метели, а при порывах ветра она становится нулевой. Скорость ветра достигает 16 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

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