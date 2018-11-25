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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Происшествия

Личности погибших устанавливаются

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области
Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Ростов-на-Дону, 25 ноября 2018, 10:06 — REGNUM  Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Ростовской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло в частном жилом доме с печным отоплением в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района в ночь с субботы на воскресенье. Сообщение о пожаре поступило в 02:10 мск.

Для ликвидации пожара были привлечены от МЧС 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Площадь возгорания составила 60 кв. метров. В 02:31 мск пожар был локализован, а в 02:46 — полностью ликвидирован.

На месте пожара были обнаружены тела трёх погибших. Их личности устанавливаются. Также идёт расследование причин и обстоятельств возгорания.

По предварительным данным, причиной пожара послужило несоблюдение техники безопасности при использовании печного отопления.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек, в том числе двух малолетних детей, в результате пожара в Волгоградской области

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Пожары в жилых домах
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