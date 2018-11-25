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Сорванная ветром кровля смертельно ранила работника РЖД под Иркутском

Происшествия

Обстоятельства случившегося расследует специальная комиссия

Иркутск, 25 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Кровля, сорванная порывом ветра, смертельно ранила сотрудника РЖД под Иркутском, сообщает 25 ноября сайт Восточно-Сибирской железной дороги.

Трагедия произошла сегодня, в 10:16 по местному времени (05:16 мск) на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. Крыша, сорванная сильным порывом ветра с производственного здания, упала на работника железной дороги, нанеся ему смертельную травму.

Отмечается, что причины и бстоятельства произошедшего расследует специальная комиссия.

Также сообщается, что семье погибшего будет оказана юридическая и материальная помощь в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что накануне, 24 ноября, ГУ МЧС по Иркутской области предупреждало об усилении ветра, мокром снеге и метели и напоминало о соблюдении мер личной безопасности в сложных погодных условиях.

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Производственный травматизм и охрана труда
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