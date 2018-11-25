В Хакасии ищут четырех пропавших туристов

Абакан, , 09:07 — REGNUM В Хакасии спасатели ищут четырёх туристов, катавшихся на снегоходах и не вернувшихся из поездки. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщается, что спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисково-спасательную операцию в районе посёлке Приисковый Орджоникидзевского района.

Ищут четырёх туристов, которые катались на снегоходах и не вернулись из поездки. В операции задействованы восемь спасателей. Помощь им оказывают волонтёры на снегоходах.