Стрельба в Алабаме: от рук полицейских погиб покупатель

Монтгомери, США, , 04:26 — REGNUM Сотрудники полиции застрелили обычного покупателя, приняв его за виновника стрельбы в торговом центре города Гувер (штат Алабама). Об этом сообщает CNN.

В полиции города пояснили, что разыскивают настоящего злоумышленника. Он пока остается на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября неизвестный стал стрелять по людям в Riverchase Galleria в Гувере. В торговом центре началась сезонная распродажа, первый день которой называют «черной пятницей».

Ранения получили два человека. Также сообщалось, что предположительный виновник стрельбы ликвидирован.

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