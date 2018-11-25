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Вооруженный мужчина устроил погром в посольстве Сербии в Афинах

Происшествия

С ним несколько часов вели переговоры, после чего вывели с территории дипмиссии

Афины , 25 ноября 2018, 03:52 — REGNUM  Нападению вооруженного ножом человека подверглось посольство Сербии в Афинах. Дипмиссии нанесен значительный материальный урон, говорится в сообщении сербского МИД.

Инцидент произошел утром 24 ноября. Молодой мужчина перелез через ограду посольства, взломал двери консульского отделения и ворвался в помещение. Там он принялся угрожать сотрудникам дипмиссии и крушить имущество.

Сотрудники посольства попытались успокоить нападавшего, однако не сумели этого сделать и вызвали полицию. С мужчиной несколько часов вели переговоры, после чего вывели его с территории дипмиссии.

По предварительным данным, мужчина, являющийся гражданином Сербии, в момент нападения был пьян. Пострадавших в ходе инцидента не было.

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