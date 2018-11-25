Число пострадавших при обстреле Алеппо выросло до ста человек

Алеппо, Сирия, , 02:18 — REGNUM По меньшей мере сто человек пострадали в сирийском Алеппо при обстреле жилых кварталов снарядами с хлором. Об этом 25 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen.

Обстрел произвели участники бандформирований. Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли заявил, что ответственны за атаку террористы «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пострадавшие кварталы находятся вблизи линии соприкосновения сирийский военных и боевиков.

Ранее глава департамента здравоохранения Алеппо Зияд Хадж Тах сообщил о 50 раненых. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Сирийские правительственные силы ответили на атаку — по позициям террористов нанесен серьёзный удар, передает агентство SANA.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября обстрелу снарядами с хлором подверглись жилые районы Алеппо Эль-Халидия и Эз-Захра, а также улица Нил. Среди раненых — женщины и дети. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с хлором