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Четыре гражданина Финляндии разбились на самолете в Зимбабве

Происшествия

Туристы планировали добраться к водопадам Виктории

Хараре, 25 ноября 2018, 01:58 — REGNUM  В центральной части Зимбабве разбился одномоторный самолет. На борту находились четыре финских гражданина, они погибли, говорится в сообщении МИД Финляндии.

Крушение самолета Cessna S206 произошло 23 ноября неподалеку от города Масвинго. Имена погибших финские власти не раскрывают, однако газета Helsingin Sanomat сообщает, что среди них — управляющий директор крупной компании по управлению и переработке отходов и руководитель деревообрабатывающей компании. Всем погибшим — около 50 лет.

О падении самолета с туристами на борту стало известно ранее. Сообщалось, что на нем туристы планировали добраться к водопадам Виктории. Причина крушения пока неизвестна, идет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Доминиканской Республике пропал вертолёт Eurocopter с пятью туристами на борту. Борт вылетел из Рио-Сан-Хуан в городок Ла-Романа. Ведется поисковая операция.

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Авиапроисшествия
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