На Урале подросток убил приятеля из-за шутки

р.п. Верхняя Синячиха, Свердловская область, , 00:57 — REGNUM В посёлке Верхняя Синячиха в Свердловской области ссора двух школьников закончилась трагедией: подросток застрелил приятеля из охотничьего ружья. Об этом сообщает «Лайф».

Мальчики поссорились из-за шутки в адрес одного из них. Обидевшийся школьник попытался выгнать знакомого из своего дома, но не смог. Тогда он достал ружье и выстрелил.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Школьники дружили и ходили друг к другу в гости, уточняют местные издания. Погибшему — 12 лет, взявший в руки ружье — на год старше. Оружие принадлежит его деду.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Свердловской области был совершен ряд жестоких преступлений с участием подростков. Так, в августе в Берёзовском школьники жестоко расправились с юношей-инвалидом и снимали убийство на видео.

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