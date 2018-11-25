Воскресенье, 25 Ноября 2018 года
01:55:04 МСК

Спецборт доставил тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону в Петербург

Происшествия

В полете малыша сопровождали медицинские специалисты

Санкт-Петербург, 25 ноября 2018, 00:38 — REGNUM  Младенец с тяжелым заболеванием доставлен санитарным рейсом МЧС из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС по Петербургу.

Отмечается, что ребенок нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Спецборт приземлился в «Пулково» днем 24 ноября.

В полете малыша сопровождали специалисты отряда «Центроспас» МЧС России и центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. В «Пулково» пациента приняла карета скорой помощи, доставившая его в медицинский центр имени Владимира Алмазова.

О заболевании ребенка в сообщении не говорится. Центр Алмазова был основан в 1980 году как научно-исследовательский институт кардиологии.

Читайте также: Систему смс-предупреждений о ЧС в Петербурге усовершенствуют

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МЧС России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить