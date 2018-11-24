В Париже в ходе акции протеста задержали 35 человек

Париж, , 20:59 — REGNUM 35 человек, которые выступают против повышения цен на топливо, задержали в ходе акций протеста в Париже. Об этом 24 ноября сообщает BFMTV со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

По данным телеканала, число участников протестных акций в столице возросло до 8 тыс. человек.

Отмечается, что всего в митингах по всей стране принимают участие более 80 тыс. человек. Протестное движение против повышения цен на топливо называют «жёлтые жилеты».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 — 18 ноября во Франции в акции «желтые жилеты» приняли участие более 300 тыс. участников. Во многих городах акции закончились столкновениями с полицией.

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