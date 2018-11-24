В Калуге задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве

Калуга, , 18:33 — REGNUM В Калуге, в дежурную часть полиции обратился гражданин ближнего зарубежья с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Как сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и лиц, подозреваемых в совершении противоправного деяния.

По версии следствия, влюбленная пара, снимающая однокомнатную квартиру, решила обогатиться незаконным способом. Преступные роли были распределены таким образом, что 34-летняя женщина должна была выступить в качестве собственницы квартиры, а её сожитель — риелтора.

Мужчина разместил на интернет-сайте объявление об аренде однокомнатной квартиры, расположенной в центре города по заниженной цене, указав свой контактный номер телефона. Когда ему позвонил гражданин, желающий на время снять жилье, он, представившись специалистом по недвижимости, предложил встретиться в квартире, предназначенной для сдачи. В ходе встречи лжериелтор оформил договор аренды и получил от жителя соседнего государства 13 000 рублей (3 000 — за оказание услуг, а 10 000 рублей — за жилье). Ключи от квартиры обещал передать в другой день, сказав, что женщина еще не успела вывезти свои вещи из дома.

В течение двух последующих недель потерпевший не только не смог попасть в съемную квартиру, но и связаться с лицами, которым передал деньги. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время в отношении фигурантов уголовного дела проводятся следственные действия.

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