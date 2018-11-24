Аль-шабаб* обвиняется в похищении итальянской гражданки на территории Кении

Найроби, , 18:59 — REGNUM Вооруженные лица похитили гражданку Италии в деревне Чакама, в округе Килифи, Кения. В похищении обвиняют боевиков террористической организации Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, иностранной гражданке 23 года, она волонтер. Сообщается, что она и еще пятеро человек были ранены в результате нападения.

По словам представителей полиции, среди раненых оказался и 10-летний ребенок.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, похищения редко совершаются в Кении, однако если подобное происходит, то это наносит вред туристическому сектору страны.

Группировка Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чья штаб-квартира находится в Сомали, пересекла кенийскую границу и смогла совершить похищение. Именно по этой причине власти Кении выступают за ввод войск в Сомали.