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Аль-шабаб* обвиняется в похищении итальянской гражданки на территории Кении

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В округе Килифи, Кения, террористами группировки Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была похищена волонтер из Италии

Найроби, 24 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Вооруженные лица похитили гражданку Италии в деревне Чакама, в округе Килифи, Кения. В похищении обвиняют боевиков террористической организации Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, иностранной гражданке 23 года, она волонтер. Сообщается, что она и еще пятеро человек были ранены в результате нападения.

По словам представителей полиции, среди раненых оказался и 10-летний ребенок.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, похищения редко совершаются в Кении, однако если подобное происходит, то это наносит вред туристическому сектору страны.

Группировка Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чья штаб-квартира находится в Сомали, пересекла кенийскую границу и смогла совершить похищение. Именно по этой причине власти Кении выступают за ввод войск в Сомали.

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Зарубежная хроника
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