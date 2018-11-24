Двое полицейских пострадали в ходе акции протеста в Париже

Париж, , 17:39 — REGNUM Двое полицейских пострадали в результате столкновения с митингующими против повышения цен на топливо во Франции. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает BFM TV.

По информации телеканала, столкновения произошли возле Триумфальной арки в центре Парижа. Часть улиц протестующие перекрыли баррикадами из предметов мебели и ограждения.

Центр города, в районе Елисейского дворца и площади Согласия, а также часть улиц в районе Елисейских полей перекрыта полицией. На попытки протестующих прорвать кордоны полицейские применяют против митингующих слезоточивый газ и водяные пушки.

На данный момент задержано уже девять нарушителей порядка, полиция и пожарные принимают меры по ликвидации нескольких очагов возгорания в районе Елисейских полей.

Напомним, что ранее сообщалось, что в акции протеста против повышения цен на автомобильное топливо во Франции принимают участие 23 тысячи человек.

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