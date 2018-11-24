Три человека погибли в результате пожара в Волгоградской области

Волгоград, , 17:17 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Волгоградской области, сообщает 24 ноября СУ СК РФ по региону.

Пожар произошёл в посёлке Западновка Городищенского района Волгоградской области. По предварительной информации, в частном доме, где произошла трагедия, проживала пожилая женщина. Накануне к ней приехала её дочь с двумя малолетними детьми. Мать детей отлучилась из дома на работу, оставив детей на попечение бабушки.

Около 14:00 мск соседи заметили сильный дым, идущий из дома, взломали дверь, но не смогли войти внутрь из-за сильного пламени в доме. Подъехавшие пожарные расчёты смогли ликвидировать горение в 15:56.

В ходе тушения пожара были обнаружены двое погибших: пожилая хозяйка дома и её малолетний внук. Предприняты меры по отысканию тела второго ребёнка.

По факту гибели людей организована доследственная проверка. На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория, сотрудники которой устанавливают причину возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщило о гибели человека в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Москве. Ещё трое были спасены, десять человек эвакуированы.

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