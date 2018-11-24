Водителю, сбившему в Ярославле четырёх человек, грозит уголовное наказание

Ярославль, , 16:37 — REGNUM Против водителя, сбившего четырёх человек на пешеходном переходе в Ярославле, возбуждено уголовное дело, сообщает 24 ноября пресс-служба УМВД РФ по региону.

Сообщается, что ДТП произошло в пятницу, 23 ноября, около 16:00 по московскому времени. 38-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Тойота Rav-4», проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сбил четырёх пешеходов, переходивших улицу по наземному пешеходному переходу.

Среди пешеходов были две несовершеннолетние девочки 2002 и 2003 года рождения и две девушки 1998 и 1999 года рождения, жительницы города Ярославля. Все пострадавшие были госпитализированы.

В данный момент ведётся расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью».

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