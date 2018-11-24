Более 20 человек погибли при падении в воду пассажирского автобуса в Индии

Нью-Дели, , 13:20 — REGNUM Более 20 человек погибли при падении в канал пассажирского автобуса в индийском штате Карнатака, в районе города Мандья, сообщает сегодня, 24 ноября, телеканал NDTV.

Сообщается, что автобус упал в канал с трассы после того, как водитель автотранспорта, по неизвестной пока причине, потерял управление. Автобус упал в воду на бок, заблокировав входные двери в салон, в результате чего пассажиры оказались заперты в автобусе и не смогли быстро покинуть его.

На данный момент сообщается о 25 погибших, среди которых и пятеро детей. Сотрудники полиции опасаются, что погибших может оказаться больше, так как неизвестно точное число пассажиров, ехавших в автобусе. По разным данным, их было от 30 до 35 человек.

Нескольких человек из воды спасли фермеры, ставшие свидетелями аварии. Спасательные работы продолжаются.

Вице-президент партии Индийский национальный конгресс выразил соболезнования родным и близким погибших. Также сообщается, что главный министр Каранатики Х.Д. Кумарасвами отменил все праздничные мероприятия, запланированные в штате на сегодняшний день.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии в начале ноября в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 14 человек, ещё 13 пассажиров автобуса получили травмы.

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