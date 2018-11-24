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Два пассажира пострадали при столкновении парома с причалом в Сан-Франциско

Происшествия

Ведётся расследование причин произошедшего

Сан-Франциско, США, 24 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  Два пассажира пострадали в результате столкновения парома с причалом в порту американского города Сан-Франциско в штате Калифорния. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщил телеканал CBS.

Авария произошла днём 23 ноября. Паром возвращался в порт Сан-Франциско из Ларкспура. На его борту было 53 пассажира.

По свидетельству очевидцев, паром на полном ходу врезался в причал. Один из пассажиров получил травму спины, второй — травму бедра. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Паром и здание причла получили повреждения. Задержек рейсов из-за аварии в этот день не отмечалось. Как пояснили в администрации порта, день был отностельно «лёгкий», поэтому отмен и задержек рейсов, а также сбоев в обслуживании пассажиров не произошло.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. Компания-владелец судна заявила о том, что члены экипажа парома пройдут обследование на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови. Расследование, как сообщили в компании, может занять несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии с паромом Regina Seaways в Балтийском море. В результате взрыва в машинном отделении парома, следующего по Балтийскому морю под флагом Литвы, возник пожар. Все пассажиры были благополучно эвакуированы, пожар потушен усилиями экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: На пассажирском пароме в Балтийском море прогремел взрыв

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