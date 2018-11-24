Фигуристка Туктамышева сообщила о взломе её страницы в Instagram

Москва, , 10:12 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хакеры взломали её аккаунт в социальной сети Instagram. Об этом Туктамышева написала сегодня, 24 ноября, в своем аккаунте в Twitter.

«Мою персональную страницу взломали. Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответил пока», — пишет фигуристка.

Также она попросила помощи у своих подписчиков в поиске и наказании злоумышленника, взломавшего её страницу.

«Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так. Не с той связался», — написала Туктамышева.

Кроме того фигуристка сообщила, что злоумышленник требует от нее перевести деньги в Турцию.