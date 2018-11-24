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В Омске задержан поджигатель двери городской мэрии

Происшествия

Злоумышленнику будут предъявлены обвинения по трём статьям УК

В Омске задержан поджигатель двери городской мэрии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Администрация города Омска

Омск, 24 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  Поджигателя входной двери городской мэрии в Омске задержала полиция. Об этом сообщает 23 ноября информационное агенство «СуперОмск».

По горячим следам сотрудниками полиции был задержан 26-летний житель Омска. Он был доставлен в отделение полиции.

Незадолгодо этого мужчина подбежал к входной двери в городскую мэрию, облил её горючей смесью и поджёг.

При попытке скрыться с места инцидента злоумышленник потерял свой паспорт, по которому и была установлена его личность.

Возгорание было оперативно ликвидировано, поджигатель задержан полицией.

Сообщается, что в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по трём статьям: «Хулиганство», «Вандализм», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств инцидента.

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Хулиганство в России и борьба с ним
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