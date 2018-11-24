В результате возгорания в жилом доме погиб один человек

Москва, , 09:03 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы. Об этом 23 ноября сообщило агенство городских новостей «Москва».

По данным агенства, возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в столичном районе Вешняки. Загорелись личные вещи жальцов одной из квартир.

Из огня были спасены три человека, среди них один ребёнок. Были эвакуированы 10 человек с других этажей дома.

В очаге пожара был обнаружен погибший.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Москве на Рязанском проспекте. Возгорание произошло в жилом доме. Пожар был полностью ликвидирован, один человек пострадал.