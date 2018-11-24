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Очередная стрельба во Флориде: погибли двое, еще двое ранены

Происшествия

Вечером 23 ноября неизвестный обстрелял группу людей возле супермаркета

Очередная стрельба во Флориде: погибли двое, еще двое ранены
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Майами, США, 24 ноября 2018, 08:36 — REGNUM  Полиция округа Майами-Дейд (штат Флорида, США) приступила к расследованию инцидента со стрельбой у одного из местных магазинов, результате которого были убиты двое человек и еще двое получили ранения. Об этом пишет Miami Herald.

Сообщается, что вечером 23 ноября неизвестный обстрелял группу людей возле супермаркета. В местных СМИ уточнили, что от рук стрелка погибли мужчина и женщина, а раненые были своевременно доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что в американском городе Таллахасси (штат Флорида) в результате стрельбы погибли два человека. По сведениям стражей порядка, в результате происшествия пострадали пять человек.

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