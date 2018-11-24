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За сутки украинские боевики восемь раз обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Данные о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняются

За сутки украинские боевики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 24 ноября 2018, 08:29 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики восемь раз обстреливали территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Марьевка, Калиновка и Михайловка. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы различных видов, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Местные власти уточняют масштабы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в районах, подвергшихся обстрелам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе формально действует так называемое «школьное» перемирие, которое украинская сторона не соблюдает с первого дня. Это уже четвертая с начала 2018 года попытка установить перемирие в Донбассе. Все попытки можно считать неудавшимися.

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Артобстрелы республик Донбасса
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