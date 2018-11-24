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В Курске из-за аварии без горячей воды остались 18,5 тыс. человек

Происшествия

Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь

Курск, 24 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  В Курсе из-за аварии трубопровода на Курской ТЭЦ без горячего водоснабжения остались 18,5 тыс. человек девять социально важных объектов. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Минэнерго.

По данным министерства, 23 ноября в 14:46 на Курской ТЭЦ северо-западного района был повреждён подающий трубопровод ТМ-1 диаметром 800 миллиметров на участке тепловой сети между ТК-21 и ТК-22 на улице 50 лет Октября. Данный участок пришлось отключить в 23:30.

В результатет этого без горячей воды остались жители 72 многоквартирных домов — это примерно 18,5 тыс. человек. Также без горячего водоснабжения остались девять социально значимых объектов.

Всю ночь шли аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что к утру они будут завершены.

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