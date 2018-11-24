Пятилетний житель Уфы получил травму, провалившись в открытый люк

Уфа, , 05:52 — REGNUM Травмы получил пятилетний житель Уфы, провалившись в открытый канализационный колодец, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 23 ноября. Ребенок и его мать шли из детского сада. В районе перекрестка улиц Новомостовой и Пушкина мальчик провалился в колодец и получил травмы.

«В настоящее время ребенок госпитализирован», — сообщили в СКР.

По факту случившегося начата доследственная проверка, в ходе которой уже проведен осмотр места ЧП. Ведется опрос очевидцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область) в начале сентября двухлетняя девочка наступила на крышку канализационного люка и провалилась, потому что крышка перевернулась.

Девочка получила ушибы. По результатам прокурорской проверки и последовавшего за ней судебного решения потерпевшей выплатили десять тысяч рублей.

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