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Украинцы устроили массовую драку в одесском суде

Происшествия

Большая часть дерущихся – приезжие

Одесса, Украина, 24 ноября 2018, 05:55 — REGNUM  Во время заседания в Приморском районном суде Одессы произошла массовая драка, в которой участвовали группы поддержки фигурантов рассматриваемого дела, сообщает пресс-служба нацполиции.

Сообщается, что полиция для установления обстоятельств произошедшего задержала 49 человек, участвовавших в драке. Отмечается, что большая часть задержанных была приезжими из других областей Украины.

Предполагается, что разногласия между сторонами конфликта произошли из-за финансовых интересов местных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Киеве во время лотереи «Космолот» началась массовая драка между посетителями. В потасовке участвовали около 40 человек, они в ходе конфликта применяли ножи и травматическое оружие. До прибытия полицейский на место происшествия участники драки успели разбежаться.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве произошла массовая драка с применением травматического оружия

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Массовые драки
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