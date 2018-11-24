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Взрыв на машиностроительном заводе в КНР унес жизни двух человек

Происшествия

24 человека получили травмы

Пекин, 24 ноября 2018, 05:44 — REGNUM  В китайской провинции Цзилинь произошел крупный взрыв на машиностроительном заводе, сообщают местные власти.

Сообщается, что в результате взрыва возник сильный пожар. На месте происшествия работают более 220 спасателей, 150 полицейских и 80 медиков. По последним данным, в результате взрыва и пожара погибли два человека, еще 24 получили ранения разной степени тяжести. Власти исключают версию террористического акта в качестве причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на рыбзаводе в поселке Нагодный Камчатского края произошел пожар в заброшенном здании. После ликвидации горения спасатели обнаружили тела двух погибших человек. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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