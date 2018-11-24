В Китае при стрельбе в колледже погиб один человек

Пекин, , 03:30 — REGNUM В результате стрельбы в транспортно-техническом колледже в китайской провинции Юньнань погиб один человек, еще 11 ранены, сообщает пресс-служба администрации провинции.

Сообщается, что вооруженный мужчина напал на учащихся и преподавателей колледжа. В результате стрельбы было ранено десять студентов и два преподавателя. Позднее один из пострадавших студентов скончался от полученных ранений. Полиция уже задержала предполагаемого подозреваемого — 20-летнего учащегося колледжа по фамилии Ян.

Как отмечают власти, всем пострадавшим в результате стрельбы оказывается медицинская помощь. Занятия в колледже возобновлены. Сейчас правоохранители выясняют мотивы преступника, а также все обстоятельства произошедшего.