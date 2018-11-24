Китайская студентка попала в больницу из-за сублимированной лапши

Пекин, , 03:04 — REGNUM В Китае была отправлена в больницу девушка, три недели питавшаяся исключительно сублимированной лапшой, сообщает The Daily Mail.

По словам издания, Хун Цзя решила употреблять только лапшу быстрого приготовления, чтобы сэкономить деньги к началу большой распродажи в «черную пятницу». Она подумала, что такая диета позволит ей сэкономить дополнительных $150.

Однако из-за чрезмерного употребления лапши ее самочувствие ухудшилось и сэкономленные деньги ей пришлось потратить на лечение, которое, как отмечает издание, обошлось ей почти в $200.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября американские ученые представили на конференции Академии педиатрии США доклад, согласно которому лапша быстрого приготовления стала одной из основных причин получения детьми ожогов тяжелой степени. Как отметили ученые, ежегодно в США при заваривании лапши обжигается около десяти тысяч детей.

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