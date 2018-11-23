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В Пакистане совершено нападение на Генеральное консульство КНР

Происшествия

В результате перестрелки нападавшие уничтожены

Карачи, Пакистан, 23 ноября 2018, 23:51 — REGNUM  В пакистанском городе Карачи совершено вооруженное нападение на Генеральное консульство КНР, сообщает 23 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Около 6 часов утра по московскому времени трое боевиков из незаконных экстремистских формирований попытались проникнуть в здание, но были замечены полицейской охраной. В завязавшейся перестрелке нападавшие были убиты, но погибли также и двое сотрудников правоохранительных органов Пакистана.

Выразив соболезнование пакистанской стороне с трагической гибелью полицейских, Гэн Шуан решительно осудил любые террористические атаки против китайских дипломатических представительств.

Отдельно сообщается, что сотрудники консульства КНР в Карачи и их семьи находятся в безопасности.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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