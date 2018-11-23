У побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Токио, , 19:22 — REGNUM В Тихом океане недалеко от побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает 23 ноября главное метеорологическое управление страны.

Уточняется, что подземные толчки зафиксированы около префектуры Фукусима, но угрозы цунами не зафиксировано.

Источник сейсмических колебаний находился на глубине 50 километров. Сотрясения почвы ощущали жители 12 префектур, включая столицу страны Токио.

Японские сейсмологи считают, что угрозы цунами нет. Сообщений о разрушениях и жертвах не отмечено.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавший от землетрясения Катав-Ивановск получит 4 млн рублей