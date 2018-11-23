В Югре ищут водителя трактора, ушедшего под лёд

Ханты-Мансийск, , 19:13 — REGNUM В Югре под лёд 22 ноября ушёл трактор. Водителя, управлявшего техникой, спасатели ищут до сих пор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Произошло это утром 22 ноября в Кондинском районе в селе Ямки. Водитель трактора «МТЗ 82 МК-1» 1991 года рождения очищал на технике снег на подъезде к селу. При наличии ограждения и знака «Въезд запрещен» он выехал на тракторе на ледовую переправу через реку Конда. На данный момент известно, что трактор ушёл под лёд, а водитель исчез.

В настоящее время на месте происшествия работают водолазы. Сотрудники «Центроспас-Югория» предупреждают, что при выходе на лёд необходимо помнить: безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; для совершения пешей переправы — 15 см и более; для проезда автомобилей — не менее 30 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Нижневартовской районе под лёд реки Корлики на снегоходе ушла семья из четырёх человек. Найдены три трупа. Поиски отца семейства продолжаются.

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