Дагестан: глава села незаконно передал землю под строительство

Махачкала, , 18:48 — REGNUM Глава села Качалайский Цунтинского района Дагестана стал фигурантом уголовного дела. Превысив полномочия, он нанёс ущерб казне республики, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что руководитель муниципалитета незаконно отдал гражданину под строительство земельный участок. Однако территория сельскохозяйственного назначения располагается на землях отгонного животноводства, а по закону их собственником является республика.

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В течение 2018 года ИА REGNUM неоднократно сообщало о привлечении бывших и действующих глав сёл и районов Дагестана к уголовной ответственности. Так, например, в октябре экс-глава дагестанского села Карабудахкент также был заподозрен в мошенничестве с земельными участниками.

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По версии республиканской прокуратуры, он издал незаконное распоряжение о перерегистрации права собственности на два земельных участка. Однако данные земли принадлежали частному лицу, и на них имелись положенные законом документы.

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