Трагедия на снегоходе в Югре: найдены тела двух пропавших женщин

Нижневартовск, Югра, , 18:45 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры спасатели учреждения «Центроспас-Югория» обнаружили погибших женщин 1967 и 1992 годов рождения, которые 16 ноября 2018 года провалились под лёд на реке Корлики. Тела были найдены на берегу, в 500 метрах от места провала снегохода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении.

Напомним, 16 ноября супружеская пара из Нижневартовского района, их четырехлетний ребенок и родственница 1967 года рождения отправились на снегоходе из села Корлики на стойбище. До места назначения семья не доехала. Родственникам и знакомым не удалось дозвониться до пропавших.

Тогда же в шести километрах от села Корлики на реке была обнаружена полынья. Водолазы, обследовав её, нашли и подняли из водоёма снегоход и нарты с телом ребенка. Поиски мужчины 1986 года рождения продолжаются.

Следственным управлением СКР по ХМАО по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре возбудили уголовное дело по факту гибели людей на снегоходе

Читайте развитие сюжета: В Югре ищут водителя трактора, ушедшего под лёд