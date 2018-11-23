Гражданин Таджикистана ответит в воронежском суде за дядю-террориста

Воронеж, , 18:26 — REGNUM Уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, обвиняемого по статье о несообщении о преступлении, передано суд Воронежской областной прокуратурой. Об этом ИА REGNUM сообщил 23 ноября старший помощник руководителя ведомства Михаил Усов.

По данным следствия, 25-летний гражданин Таджикистана, проживающий в Воронежской области, знал, что его дядя, также проживавший в Воронеже, выехал на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном формировании, подконтрольном международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина обвиняется в том, что не сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Воронежской области. Санкцией инкриминируемой иностранцу статьи предусмотрено максимальное наказание до одного года лишения свободы.

Отметим, что в Тюменской области ранее был вынесен приговор в отношении мужчины, вербовавшего жителей Нового Уренгоя для участия в запрещенной террористической организации.