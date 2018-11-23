Взрыв на юго-востоке Афганистана. Не менее 27 погибших

Хост, Афганистан, , 17:59 — REGNUM В результате взрыва в одной из мечетей на юго-востоке Афганистана погибло не менее 27 военнослужащих правительственной армии, сообщает 23 ноября агентство Pajhwok.

Количество раненых уже превысило 79 человек. Уточнение числа жертв и пострадавших продолжается.

Взрывное устройство сработало во время молитвы в одной из мечетей провинции Хост.

На данный момент ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за это.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане отмечается резкое обострение противостояния правительства и исламистских группировок. Дополнительным фактором нестабильности стало перебазирование в эту страну отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разбитых в Сирии.

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