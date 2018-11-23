Бывший ректор тюменского вуза вновь получил условный срок

Тюмень, , 17:16 — REGNUM В Тюмени вынесен обвинительный приговор по третьему уголовному делу в отношении бывшего ректора Тюменского государственного нефтегазового университета (ныне Тюменский индустриальный университет — ИА REGNUM ). Он признан виновным в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, с декабря 2015 года по декабрь 2016 года мужчина, будучи ректором, похитил у ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», единственным учредителем которого был университет, 3,3 млн рублей.

Он, как физическое лицо, заключил с ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» договор на сумму 3,8 млн рублей за выполнение работ по разработке методики проектирования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины. За год на его личный банковский счёт были перечислены 3,3 млн рублей. А ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» перечислило за ректора подоходный налог в сумме 502 тыс. рублей.

В сообщении прокуратуры не говорится, исполнены были работы или нет. Известно лишь, что обвиняемый возместил ущерб в полном объеме и признал вину. За совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») суд приговорил его к четырём годам условно.

Отметим, что в июне 2017 года бывший ректор Тюменского нефтегазового университета был приговорен за злоупотребление полномочиями к одному году и шести месяцам условно с конфискацией имущества и компенсацией ущерба на сумму 3,1 млн руб.

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