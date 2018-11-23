Костромские власти отчитались о борьбе с первым снегопадом

Кострома, , 17:00 — REGNUM 180 машин спецтехники задействовали костромские коммунальщики для расчистки города от последствий первого серьезного снегопада этой осенью. Как сообщает Администрация области, в Костромской области распоряжением губернатора объявлен режим повышенной готовности.

За день работ сотрудники коммунальных служб потратили 1,22 тонны пескосоляной смеси.

Как отмечает ГТРК Кострома, в основном снег убирали «с моста через реку Волгу и на улице Симановского. Сегодня работы продолжены. За день рабочие планируют вывезти сугробы с улиц Советской, Дзержинского и площади Сусанинской».

Сейчас костромские дороги противогололедными материалами обрабатывают 11 спецмашин.

Отметим, что после начала снегопада в Костроме за сутки резко выросло число автоаварий. Всего за сутки их произошло 25.