В ФСБ открестились от розыска вербовщицы керченского убийцы

Симферополь, , 16:07 — REGNUM Информация о розыске в Москве подозреваемой в причастности к вооружённому нападению на Керченский политехнический колледж не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСБ Крыма.

«Электронное сообщение от имени Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, где сообщалось о розыске некой вербовщицы Владислава Рослякова, которая вооружена и опасна, недостоверна. Это подделка», — отметили в федеральной службе безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж погибло 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. Единственным подозреваемым, на данный момент, назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании. Следствие до сих пор продолжается. Накануне церемония прощания с погибшими, неизвестные провокаторы запугивали местных жителей новым террористическим актом.

Позже представители правоохранительных органов задержали в Амурской области четырёх студентов, сообщивших ранее недостоверную информацию о повторном минировании здания Керченского политехнического колледжа. А накануне в сети появилась якобы ориентировка на розыск некой «сообщницы» Рослякова.