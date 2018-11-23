Полтора десятка детей подхватили кишечную инфекцию в детсаду Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в частном детсаду с изучением английского языка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Региональным управлением Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Прокуратура ведет проверку.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Центре образования «Аспект» на Наличной улице по состоянию на 23 ноября зарегистрировано 14 случаев кишечной инфекции среди детей, у восьми из них лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез».

"Заболели дети в возрасте 3−5 лет, в эпидемический процесс вовлечены воспитанники 7 групп из 10. У заболевших отмечаются преимущественно среднетяжелые формы клинического течения заболевания, госпитализировано 7 детей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас идет обследование персонала и воспитанников учреждения, взяты пробы продовольственного сырья и пищевой продукции, проводится санитарная обработка помещений. Деятельность «Аспекта» временно приостановлена.

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга ведет проверку в связи с ЧП в частном детсаду. Прокуратура изучит соблюдение организацией требований действующего законодательства. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Источником сальмонеллеза в петербургском отеле стало филе трески

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 25 сотрудников пятизвездочного отеля в центре Петербурга заболели сальмонеллезом, его источником стало замороженное филе трески, из которого готовили блюда в служебной столовой.

Ранеесообщалось о массовом отравлении участников молодежного конгресса в гостинице «Прибалтийская», а также об отравлении участников корпоративного мероприятия в Константиновском дворце Петербурга. По всем этим случаям идут санитарные расследования.