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В подмосковных Химках разливали палёный алкоголь в промышленных масштабах

Происшествия

Оборудование, сырьё и готовая продукция, обнаруженные в цеху, арестованы

В подмосковных Химках разливали палёный алкоголь в промышленных масштабах
Skitterphoto
Сомнительный алкоголь

Красногорск, 23 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  В Московской области обнаружено нелегальное производство алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 23 ноября, она располагалось в городе Химки и было выявлено входе рейда, проведённого совместно сотрудниками Росалкогольрегулирования и полиции.

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Подпольный цех пока неустановленные лица оборудовали в помещениях на Вашутинском шоссе.

«Здесь было обнаружено основное технологическое оборудование для производства пивных напитков, свыше 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 500 литров 95-процентного этанола, а также 13 тысяч бутылок пивных напитков», — уточнили в ведомстве.

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В настоящее время оборудование, сырье и готовая продукция арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Московской области полиция пресекла деятельность ещё одного цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского района. Алкоголь в антисанитарных условиях без соответствующей лицензии здесь нелегальные мигранты. Из незаконного оборота было изъято поддельной алкогольной продукции на сумму свыше 2,6 млн рублей.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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