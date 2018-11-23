В Омске экс-ректор педагогического вуза признан виновным в крупном хищении

Омск, , 14:49 — REGNUM Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего ректора Омского педагогического университета Олега Волоха. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, в областном следственном управлении СКР, он признан виновным в хищении и приговорён к реальному лишению свободы.

По данным ведомства, Волох с апреля 2014-го по февраль 2016 года подписал подложные акты о приёмке выполненных работ между вузом и коммерческими фирмами об организации культурно-массовых мероприятий для студентов. Между тем эти мероприятии либо не проходили вовсе, либо их проводили работники университета. Финансовые затраты при этом были минимальными. Таким образом Волох присвоил около 4 миллионов рублей, уточнили в СУ СКР по региону.

Вину экс-ректор не признавал. Он утверждал, что контракты заключались не по его инициативе и разрабатывались без его участия различными службами при помощи студенческого актива и местного профсоюза. Волох также говорил, что хищения совершали его подчинённые, а он об этом даже не знал. Однако следствие опровергло его слова.

Ранее суд назначил Волоху четыре года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также он должен был возместить причинённый государству ущерб в сумме около 4 млн рублей.

Однако по представлению прокурора 23 ноября апелляционная инстанции приговор пересмотрела. Волоху назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Также Волох всё ещё должен возместить ущерб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Олега Волоха было возбуждено по материалам, представленным ТУ Росфиннадзора в Омской области и регионального УФСБ России.

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