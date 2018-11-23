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За сутки у берегов Испании спасены почти 900 нелегальных мигрантов

Происшествия

При крушении лодки погиб один человек, 13 пропали без вести

Альмерия, Испания, 23 ноября 2018, 14:37 — REGNUM  За сутки 22 ноября у побережья Испании в общей сложности спасены почти 900 нелегальных мигрантов из Африки, пишет газета El País.

Спасательный центр в городе Альмерия зафиксировал спасение 894 человек из вод Альборанского моря. Это 738 мужчин, 112 женщин и 44 несовершеннолетних родом из Марокко и стран субсахарского региона.

Нелегальные мигранты путешествовали на 18 судах и были приняты на борт кораблей морской спасательной службы. Их распределили по центрам в прибрежных городах Испании.

Одна лодка с мигрантами перевернулась, при этом погибла беременная женщина. Еще 13 человек пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня этого года порты Италии перестали принимать суда с мигрантами на борту. Главным маршрутом нелегальной миграции в Европейский союз стал морской путь Марокко — Испания.

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