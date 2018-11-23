В Северодвинске возбудили дело о нанесении побоев ученикам педагогом школы

Северодвинск, Архангельская область, , 14:02 — REGNUM В Архангельской области следователи возбудили уголовное дело против учительницы одной из школ Северодвинска, которая подозревается в нанесении побоев своим ученикам, сообщает 23 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, ранее в соцсетях была размещена видеозапись, на кадрах которой преподаватель наказывает учеников за неудовлетворительные ответы ударами скакалки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником»).

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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведены судебно-медицинские экспертизы, также изъято орудие преступления — скакалка.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что директора и охранника одной из школ Москвы заподозрили в избиении пятиклассника. 12-летний мальчик со следами множественных ушибов на теле поступил в детскую городскую поликлинику. Жалоба от руководства поликлиники поступила в полицию.

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